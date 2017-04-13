Минимальная цена бутылки водки составит 205 рублей

В 2017 году минимальная розничная цена (МРЦ) водки за бутылку объемом 0,5 л составит 205 рублей. Соответствующий приказ Минфин направил в Минюст , сообщили «Известиям» в ведомстве. Цена согласована с вице-премьером Александром Хлопониным , курирующим алкогольную отрасль, подтвердили в его аппарате. Ранее обсуждалась МРЦ 219 рублей за 0,5 л водки.

Минфин направил в Минюст приказ, повышающий МРЦ водки за бутылку объемом 0,5 л с 190 рублей до 205 рублей.

— Данная МРЦ учитывает рост инфляции и акцизов, с одной стороны, с другой — увеличение стоимости водки не будет чрезмерным, не создаст, таким образом, стимулов для увеличения теневого рынка крепкой алкогольной продукции, — отметили в Минфине.

Минимальная стоимость спиртного напитка 205 рублей была поддержана вице-премьером Александром Хлопониным, который курирует алкогольную отрасль, сообщили «Известиям» в его аппарате.

— МРЦ — это очень чувствительная тема и в социальном, и в экономическом плане. С одной стороны, действует финансовый фактор: инфляция, рост акцизов, необходимость наполнения бюджета. С другой стороны, понятно, что существенный скачок цены приведет к росту теневого рынка, контрафакта со всеми вытекающими последствиями, поэтому обсуждение было глубоким, с привлечением широкого круга ведомств, экспертов и представителей бизнеса, — сказал представитель Александра Хлопонина, добавив, что в результате участники обсуждения вышли на консолидированное решение установить МРЦ на уровне 205 рублей.

7 февраля Минфин опубликовал проект приказа о повышении минимальной розничной цены на водку в России до 205 рублей. Согласно документу, минимальная цена от производителя должна была составить 173 рубля, минимальная оптовая —178 рублей. В пояснительной записке к приказу ведомство поясняло, что цены повышаются в связи с ростом ставок акциза, увеличением тарифов на электроэнергию и повышением производственных условно-постоянных затрат (стоимость аренды помещений, зарплаты административного персонала и др.).

Но буквально через неделю состоялось совещание у вице-премьера Александра Хлопонина, после которого было дано поручение Минфину проработать вопрос о размере минимальной цены еще раз. Звучали разные рабочие варианты, в том числе и повышение МРЦ до 219 рублей. Данная стоимость за 0,5 л водки была предложением бизнеса, уточнили в аппарате Александра Хлопонина.

В конце марта Минфин сообщил, что МРЦ будет рассчитываться автоматически для исключения разногласий. С этой целью создается специальный алгоритм, учитывающий ставку акциза, оптовые и розничные надбавки производителей. Сейчас алгоритм проходит процедуру межведомственного согласования.