Тариф в системе оплаты за проезд большегрузных автомобилей по федеральным трассам "Платон" с 15 апреля составит 1,9 руб./км. Соответствующее постановление ранее подписал премьер- министр Дмитрий Медведев , сохранив льготный размер платы для грузоперевозчиков за использование федеральных дорог.

Такое решение Медведев принял после встречи с представителями малого и среднего бизнеса, состоявшейся 23 марта. Тогда премьер поддержал предложение грузоперевозчиков сохранить льготный период в системе "Платон" до усиления контроля за нарушителями, которые не вносят плату за использование дорог.

Льготный "Платон"

Тариф "Платона" с момента запуска системы 15 ноября 2015 года составлял 1,53 руб./км. При этом с 15 апреля планировалась отмена льготного тарифа - плата за километр должна была составить 3,06 руб.

По словам министра транспорта РФ Максима Соколова, нынешний льготный период продлен на неопределенный срок. С учетом нового значения тарифа "Платон" соберет около 23 млрд рублей в 2017 году.

Минэкономразвития и Вместе с тем глава правительства РФ поручил Минтрансу Минфину проработать вопрос о введении скидок в "Платоне" в зависимости от пробега. Кроме того, Минтранс и Минюст должны подготовить предложения об увеличении штрафа за проезд большегрузов по федеральным трассам без регистрации в системе "Платон". По словам первого замминистра транспорта РФ Евгения Дитриха, штраф может составить от 10 тыс. до 50 тыс. рублей вместо нынешних 5 тыс. рублей. В свою очередь вице-премьер Аркадий Дворкович не исключил, что штрафы могут быть повышены уже во второй половине текущего года.

Зарегистрированные в системе перевозчики освобождены от транспортного налога - они используют право налогового вычета. При этом региональным бюджетам полностью компенсировали вычет за счет средств от "Платона", правительство распределило 8,7 млрд руб. в зависимости от количества местных большегрузов, фактически зарегистрированных в "Платон".

Поручения премьера

По итогам встречи с грузоперевозчиками Дмитрий Медведев также дал поручения, которые касаются вопросов о проработке совместно с представителями автоперевозчиков вопроса внедрения системы саморегулирования отрасли, о введении электронной накладной при осуществлении коммерческих грузовых перевозок, о совершенствовании системы весогабаритного контроля и об автоматическом расчете вычетов из транспортного налога и исключения необходимости подачи документов самими перевозчиками в налоговую службу

Кроме того, премьер поручил провести мониторинг параметров автомобильных дорог на всем их протяжении и представить предложения по мерам, направленным на обеспечение равномерности распределения категорий по основным маршрутам автомобильных перевозок.

По итогам встречи премьера с грузоперевозчиками также было решено, что дальнобойщики сами будут выбирать федеральные дороги для ремонта за счет сборов "Платона". Минтранс России и Общероссийский народный фронт открыли на интернет-сайте "Карта убитых дорог" специальное голосование. По результатам опроса владельцев и водителей грузовиков на ремонт выбранных ими дорог будут выделены средства дорожного фонда, собранные с помощью системы "Платон".