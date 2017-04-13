FT «не отступится» от статьи про Сечина и Кадырова

«Financial Times не отступается от своей публикации», - сказал собеседник агентства.

Ранее Financial Times опубликовала материал, в котором сообщается о конфликте между Кадыровым и Сечиным. Также в тексте отмечается, что в расследовании теракта в Санкт-Петербурге обнаружили «чеченский след».

В ответ Кадыров и Сечин заявили, что их связывают «многолетние и многосторонние уважительные деловые и человеческие отношения». Также они сообщили, что готовы обратиться в суды по поводу публикаций.

«Заявления о «чеченском следе», на который некто якобы пытается навести в ходе расследования терактов в Петербурге, является, как минимум, разжиганием межнациональной розни, то есть уголовно наказуемым деянием. Удивляет участие одного из ведущих мировых бизнес-изданий, коим является FT, в обслуживании провокаций криминальных элементов так называемой «оппозиции», пытающихся проецировать свой хорошо нам известный бандитский опыт на взаимоотношения между республикой и крупнейшей российской корпорацией», - указано в совместном заявлении Кадырова и Сечина.

Информацию издания они назвали «домыслами» и «бездоказательной и сознательной ложью».