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FT «не отступится» от статьи про Сечина и Кадырова
Британское издание Financial Times заявило, что не отступится от материала о главном исполнительном директоре «Роснефти» Игоре Сечине и главе Чечни Рамзане Кадырове, так как считает свою публикацию верной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря газеты.
«Financial Times не отступается от своей публикации», - сказал собеседник агентства.
Ранее Financial Times опубликовала материал, в котором сообщается о конфликте между Кадыровым и Сечиным. Также в тексте отмечается, что в расследовании теракта в Санкт-Петербурге обнаружили «чеченский след».
В ответ Кадыров и Сечин заявили, что их связывают «многолетние и многосторонние уважительные деловые и человеческие отношения». Также они сообщили, что готовы обратиться в суды по поводу публикаций.
«Заявления о «чеченском следе», на который некто якобы пытается навести в ходе расследования терактов в Петербурге, является, как минимум, разжиганием межнациональной розни, то есть уголовно наказуемым деянием. Удивляет участие одного из ведущих мировых бизнес-изданий, коим является FT, в обслуживании провокаций криминальных элементов так называемой «оппозиции», пытающихся проецировать свой хорошо нам известный бандитский опыт на взаимоотношения между республикой и крупнейшей российской корпорацией», - указано в совместном заявлении Кадырова и Сечина.
Информацию издания они назвали «домыслами» и «бездоказательной и сознательной ложью».
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