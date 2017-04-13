Глава Россельхознадзора после «наезда» Лукашенко отказался от белорусского творога

В интервью RNS Данкверт рассказал, что в свое время его смутила осведомленность Александр Лукашенко о содержимом его холодильника.

«Потому что когда Александр Григорьевич сказал, что "у вас полный холодильник белорусских продуктов", я пришел и обнаружил шесть пачек белорусского творога у жены», - повел глава ведомства.

По словам Данкверта, он сказал супруге, что считает это неприемлемым. С тех пор белорусского творога в его доме больше нет.

Напомним, в феврале президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал, чтобы правоохранительные органы республики возбудили уголовное дело на Данкверта из-за ограничений, которые ввела Москва в отношении продукции белорусских предприятий.

Ранее российские власти заподозрили белорусские компании в реэкспорте санкционной продукции в РФ.