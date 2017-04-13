Единовременная выплата пенсионерам подняла продажи

Единовременная выплата пенсионерам привела к оживлению на потребительском рынке, говорится в докладе Минпромторга . Динамика оборота розничной торговли продемонстрировала улучшение: ее спад в январе 2017-го замедлился и составил только 2,3%, что ощутимо лучше показателей двух предыдущих лет. Эксперты склонны согласиться с тем, что выплата пенсионерам привела к увеличению продаж, но добавляют, что этому способствовал и общий рост доходов россиян.

В Минпромторге отметили влияние единовременной выплаты пенсионерам на ситуацию на потребительском рынке. Это следует из доклада «О целях и задачах Минпромторга России на 2017 год и основных результатах деятельности за 2016 год», с которым ознакомились «Известия».

«По экспертным оценкам, единовременная выплата пенсионерам в январе 2017 года несколько оживила ситуацию на потребительском рынке», — говорится в документе.

Чиновники упоминают этот факт как аргумент в пользу создания «национальной системы предоставления нуждающимся гражданам государственных средств путем их зачисления на электронные продовольственные сертификаты для приобретения отечественных продуктов питания».

«То есть такие (имеются в виду пенсионные. — «Известия») прямые выплаты населению действенны и могут быть одним из эффективных механизмов поддержки экономики в целом»,— отмечено в докладе Минпромторга.

Росстат действительно зафиксировал улучшение ситуации на потребительском рынке в январе этого года. По данным доклада «Социально-экономическое положение России», объемы розничной торговли в стране непрерывно сокращаются уже третий год. Однако в январе 2017 года спад замедлился и составил 2,3% относительно того же месяца прошлого года. В январе 2016 года Росстат фиксировал спад оборота розничных продаж в 6,4% в годовом выражении (январь к январю годом ранее), в январе 2015 года — на 4,4%. Суммарное снижение с начала 2014 года составило 12,6%.

Общий объем розничной торговли в январе 2017 года Росстат оценил в 2,2 трлн рублей.

Единовременную выплату в размере 5 тыс. рублей российским пенсионерам перечислили в январе нынешнего года в качестве компенсации за то, что пенсии не индексировались. На эту выплату из бюджета был выделен 221 млрд рублей.

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал согласен с тем, что выплата пенсионерам смогла оживить потребительский рынок, и назвал этот эффект ожидаемым.

— Фактически сумма выплаты была такой, что многие ее получатели предпочли потратить большую ее часть. Дополнительно сыграли роль и слухи о возможной девальвации рубля и инфляционные ожидания. И это несколько увеличило потребительскую активность, — сказал Павел Сигал.

X5 Retail Group, «Дикси», Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ; объединяет «Ашан» «Магнит» и другие крупнейшие сети) Илья Ломакин-Румянцев полагает, что, получив выплату, пенсионеры рассчитались с долгами и приобрели вещи, в которых давно зрела необходимость, а также сделали некоторые запасы продуктов.

— Люди купили то, что им было нужно, выбирая самое дешевое. Выросли покупки по акциям, объемы приобретения товаров с минимальной и отрицательной наценкой. Также россияне активно покупали крупы и сахар, — рассказал Илья Ломакин-Румянцев.

В свою очередь, старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева заметила, что всплеск потребительского спроса связан не только с пенсионной выплатой, но и с увеличением доходов других категорий населения.

— Если до определенного момента в России росла только номинальная зарплата, то уже с лета прошлого года начали появляться признаки роста зарплаты с учетом инфляции. Более того, в декабре 2016 года этот показатель прирос на внушительные 2,8%, а в январе — на 3,1%, — отметила Алена Афанасьева.

Как ранее сообщали «Известия», россияне стали реже экономить на продуктах питания, алкогольных напитках и досуге. Эти товарные категории эксперты оценивают как восстанавливающиеся в продажах до докризисного уровня.