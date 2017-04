Джанет Йеллен. Президент США Дональд Трамп заявил о том, что курс доллара по отношению к другим является "слишком сильным", спровоцировав падение его котировок на валютном рынке. Дональд Трамп в очередной раз выступил с рядом противоречивых заявлений. В интервью изданию Wall Street Journal он отказался от своих собственных слов в отношении Китая, а также председателя Федеральной резервной системы США

Trump tells WSJ dollar is 'getting too strong' and he won't label China a currency manipulator https://t.co/THWeymaFZ7

— Wall Street Journal (@WSJ) 12 апреля 2017 г.

"На мой взгляд, доллар становится слишком сильным и отчасти, это моя вина, потому что люди уверены во мне. Но сейчас это наносит нам вред – и будет вредить нам в долгосрочной перспективе. У сильного доллара есть несколько очень хороших аспектов, однако, обычно самое лучшее здесь – то, что это хорошо звучит. При сильном долларе и девальвации валют другими странами очень и очень трудно конкурировать".

После появления данного высказывания в СМИ американский доллар начал терять позиции по отношению к основным мировым валютам. При этом, в интервью Трамп также сделал ряд других заявлений, которые разительно отличаются от его высказываний в ходе избирательной кампании. В ответ на вопрос журналиста WSJ о том, манипулирует ли Китай курсом своей валюты, Трамп, ранее грозивший начать торговые переговоры с обвинений в Китая в валютных манипуляциях, ответил: "Они не являются валютными манипуляторами". Когда президента США спросили о дальнейших перспективах действующей главы ФРС Джанет Йеллен Дональд Трамп образца апреля 2017 г. и здесь вошел в противоречие со своими собственными заявлениями. Он отметил, что уже поговорил с Йеллен и пока не принял решение о том, менять ли ее на посту ФРС или нет.

– Мне действительно нравится политика низких процентных ставок, должен признаться вам. – Можно ли сказать, что судьба г-жи Йеллен на посту главы ФРС предрешена при завершении срока в 2018 году? – Нет, не предрешена. Она нравится мне. Я уважаю ее. Пока очень рано говорить, о том, как решится этот вопрос.

Трамп пообещал убрать Йеллен с поста главы ФРС США

В ходе президентской гонки Трамп неоднократно критиковал председателя ФРС. Почти год назад, в мае 2016 г. в интервью телеканалу CNBC Дональд Трамп пообещал "найти замену" Йеллен, когда в 2018 г. истечет срок ее полномочий.

"Я не имею ничего личного против Джанет Йеллен, она выполняет свою работу. Я с ней не знаком лично, хотя знакомые мне люди довольно высокого о ней мнения. Но она не является членом Республиканской партии . Когда срок ее полномочий на посту главы ФРС истечет, я найду ей замену".

В сентябре 2016 г. в еще одно интервью CNBC Трамп заявил о том, что Джанет Йеллен на посту председателя ФРС США "манипулирует процентными ставками, удерживая их низкими до ухода Барака Обамы ". Тогда же он заявил о том, что "Йеллен должно быть стыдно за то, что она делает со страной".

Trump: Janet Yellen should be ‘ashamed’ of what she’s doing to the country https://t.co/bMar1nKNmW pic.twitter.com/6YPUxBfQwk

— CNBC Now (@CNBCnow) 12 сентября 2016 г.