Власти США опасаются укрепления доллара - Трамп

Власти США опасаются укрепления доллара, заявил президент США Дональд Трамп в интервью газете The Wall Street Journal.

"Я думаю, что наш доллар становится слишком сильным, и частично в этом есть моя вина, потому что люди уверены во мне", - заявил Трамп. При этом президент добавил, что, в конечном счете, сильный доллар может принести вред. Трамп также отметил, что при сильном долларе очень сложно конкурировать с другими странами.

Кроме того, президент США допускает переизбрание председателя Федрезерва Джанет Йеллен в следующем году на новый срок. Ранее, в рамках предвыборной кампании Трамп заявлял о своем нежелании назначать Йеллен на следующий срок.

"Мне нравится политика низких процентных ставок, я должен быть честным с вами", - сказал Трамп, когда его спросили о главе ФРС.

Ранее на этой неделе Джанет Йеллен заявила о том, что объективные данные показывают, что экономика США окончательно вышла из кризиса, достигнуты цели по безработице, инфляции и потреблению, поэтому ФРС должна продолжить политику стабилизации в области повышения ставки, но как торопиться, так и медлить, с этим процессом нельзя.

В последний раз комитет по открытым рынкам ФРС повышал базовую процентную ставку до 0,75-1% годовых с прежнего уровня 0,5-0,75% в марте. Руководство ФРС ожидает еще два подъема ставки в 2017 году.