Рубль отреагировал на итоги встречи Путина с Тиллерсоном

Встреча российского президента Владимира Путина и американского госсекретаря Рекса Тиллерсана положительно сказалась на динамике курса рубля к основным валютам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные с Московской биржи.

Курс российской валюты укрепился по отношению к доллару на 9 копеек, евро - на 36 копеек. Из расчета на «завтра» один доллар стоит 56,81 рублей, евро - 60,17 рубля.