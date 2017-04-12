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Рубль отреагировал на итоги встречи Путина с Тиллерсоном
Встреча российского президента Владимира Путина и американского госсекретаря Рекса Тиллерсана положительно сказалась на динамике курса рубля к основным валютам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные с Московской биржи.
Курс российской валюты укрепился по отношению к доллару на 9 копеек, евро - на 36 копеек. Из расчета на «завтра» один доллар стоит 56,81 рублей, евро - 60,17 рубля.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал переговоры с Тиллерсоном «обстоятельными и откровенными». По итогам двухсторонней встречи дипломатов было решено создать рабочую группу по решению наиболее сложных проблем в отношениях между двумя странами.
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