Депутаты Госдумы пообещали помочь дальнобойщикам

Депутаты Государственной думы пригласят на Охотный ряд представителей грузовых компаний и дальнобойщиков для обсуждения накопившихся в отрасли проблем, пообещал Сергей Шаргунов , представляющий в парламенте КПРФ , на заседании круглого стола на тему "Дальнобойщики в поиске компромисса: отраслевые проблемы и варианты решения".

Как передает "Дни.ру", в ходе дискуссии представитель объединения водителей и владельцев грузовиков "12 тонн" Владимир Матягин предложил создать в России ассоциацию грузоперевозчиков, под крылом которой объединить все разрозненные организации дальнобойщиков и водителей грузового транспорта.

Председатель Межотраслевого экспертного совета по развитию грузовой и дорожной отрасли Борис Рыбак отметил, что немногочисленные претензии дальнобойщиков никак не связаны с "Платоном".

По его словам, подавляющее большинство недовольных – это индивидуальные предприниматели, которые зачастую используют в своей работе "серые схемы" и не хотят уходить от них в правовое поле. "Среди бастующих вы не увидите водителей из крупных торговых сетей или грузовых компаний. Их все устраивает, потому что они работают честно", – сказал Рыбак.

В свою очередь, Шаргунов пообещал всем собравшимся за круглым столом поддержку на законодательном уровне.