Рубль успешно сопротивляется попыткам его ослабить

- Сегодня рубль, скорее всего, будет следить за нефтью, и изменять курс по отношению к доллару и евро с оглядкой на баррель, который, напомним, в пятницу находился под давлением, пытаясь уйти ниже уровня в 52 доллара. При этом наступающая неделя будет для рубля достаточно нервной, так как для нее будут характерны сразу несколько разнонаправленных факторов, которые могут серьезно повлиять на курс национальной валюты.

Грядет приближение пика налоговых выплат апреля. Появление на рынке достаточно большого предложения валюты, которую налогоплательщики начнут обменивать на рубли вместе с сохранением carry trade способно если не укрепить, то поддержать курс российской валюты по отношению к мировым в рамках сегодняшних значений.

Давить на рубль, стремясь ослабить его по отношению к доллару и евро, будет нефть. Вполне возможно, что она будет стремиться уйти к 50 долларам за мерную бочку, а помогать "черному золоту" в этом движении будут сомнения участников рынка в том, что усилий картеля ОПЕК и неприсоединившихся к картелю стран по ограничению добычи будет достаточно для достижения баланса рынка. Особенно учитывая поднимающую голову сланцевую нефть.

Но главным событием предстоящей недели станет очередное заседание Банка России по ключевой ставке, которое должно состояться в пятницу. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина уже намекнула на то, что ставка может быть снижена еще на 0,25-0,5 процента. С одной стороны, это, безусловно, негативно скажется на рубле. Но с другой - на предыдущее снижение ставки рынок практически не обратил никакого внимания. И шанс, что история повторится, также есть.

Пока же нацвалюта в течение пятницы демонстрировала неравномерное поведение. Если утром курс укрепился в рамках индексной сессии, то в течение дня рубль стал слабеть, попав под влияние нефти, которая обновляла минимумы конца марта (ниже уровня 52 долларов за баррель). Впрочем, несмотря ни на что, ослабление было несильным.

Официальный курс доллара США на 24 апреля - 56 рублей 23 копейки (ослабление на 19 копеек). Курс евро в свою очередь ослабел на 29 копеек и составил 60 рублей 32 копейки за единицу валюты Старого Света.