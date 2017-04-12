Ранее компания Caviar smart luxury разместила на своем сайте рекламу новых смартфонов Credo "Спаси и сохрани" стоимостью почти 220 тысяч рублей. Производители телефонов выполнили корпусы из цельного золота. Гравировка в виде узора нанесена на заднюю панель и боковые грани и покрыта золотом 999-й пробы. Компания заявила, что продажа "православных" телефонов осуществляется с благословения РПЦ, так как модели благословил и освятил епископ Городецкий и Ветлужский Августин.

"Обращаю внимание на тот факт, что никакого благословения Русской православной церкви на продажу люксовых моделей мобильных телефонов нет. Формулировка "в РПЦ благословили.." является чистой воды обманом, поскольку для такой формулировки нужно благословение патриарха или решение Синода, чего, разумеется, не может быть в принципе в отношении подобных вещей", — написал Волков на своей странице в Facebook.

По его словам, какие-то действия отдельно взятого епископа никак не могут быть основанием для такого обобщения. "Агрессивная рекламная кампания производителя, конечно, оправдывает с его точки зрения любые средства, но так поступать просто нечестно. Пошлятина какая-то", — заключил священник.