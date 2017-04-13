Михаил Мень: «Ипотека будет расти»

Нынешний год может стать рекордным по количеству выданных ипотечных кредитов. Объем взятых гражданами в банках средств на приобретение жилья в марте оказался на 26% выше аналогичных показателей прошлого года. О том, как сегодня регулируются тарифы на ЖКУ, о борьбе с коррупцией, недобросовестности управляющих компаний и реальной возможности жителей влиять на цифры в платежных документах корреспонденту «Известий» рассказал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень

— Михаил Александрович, когда нам ожидать очередного повышения тарифов на услуги ЖКХ?

— За последние три года существования Минстроя России реализуется единая стратегия регулирования коммунальных тарифов. Мы отказались от двух радикальных позиций — консервативной и либеральной. В первом случае предлагалось законсервировать все тарифы на неопределенный срок, во втором — сделать тарифы экономически обоснованными, то есть «отпустить». Мы же остановились посередине — ограничить предельный индекс роста платежа гражданина и привязать эту цифру к ежегодной инфляции. Так, в 2016 году индекс был около 4%, в 2015-м — 8,7%, в 2014 году — 4,2%. И повышение должно быть не чаще одного раза в год, обычно это июль, два-три раза в год — это нарушение.

ФАС , которая непосредственно занимается регулированием тарифов, расписывает каждому региону свой уровень платежа, и губернатор уже на месте определяет ресурсы: в зависимости от работы концессионера (частного инвестора в ЖКХ. — «Извес­тия») можно где-то «отпустить» воду и «поднять» электричество, но всё это делать в рамках предельного совокупного платежа. Есть «потолок», который они не могут пробить. Система должна работать на местах. И здесь как раз применяется схема, когда, с одной стороны, есть четкий предел для региона, с другой — возможность для умелого управленца грамотно распределить нагрузку и платежи.

Сейчас предусмотрена возможность превышения рекомендуемого порога. Это решение принимается муниципалитетом при четком обосновании ресурсоснабжающей организации — например, когда происходит серьезная модернизация коммунального предприятия, которая в конечном итоге скажется на качестве услуг. Но тут тоже бывают злоупотребления, и мы на местах выявляли случаи прямых нарушений.

Обратите внимание, что мы сейчас говорим про коммунальные услуги, не про жилищные. Жилищная услуга не регулируется сверху, это договор между жильцами конкретного дома и его управляющей компанией. Появляющиеся в платежных документах цифры — это работа управляющей компании или ТСЖ. Поэтому важно вникать, что именно вас просят оплатить. А все эти решения принимаются на общедомовых собраниях. Там «полив цветов — 100 рублей в месяц» могут «зашить» в строку «содержание дома». Все возмущаются, что платежи стали выше, а почему — не задаются этим вопросом. Когда в доме есть хотя бы один активный гражданин, управляющей компании спуска не дают. Понятно, что не все могут прийти на собрания, но здесь можно вспомнить практику назначения старшего по дому — собрались один раз, выбрали, и затем уже спокойнее будет.

— Вы ходите на общедомовые собрания?

— Мне редко удается, а супруга ходит. Мы надеемся, что с полным запуском государственной информационной системы ЖКХ — ГИС ЖКХ многие моменты можно будет отслеживать онлайн. Там можно увидеть всё: свой дом, управляющую компанию, всё рассчитать, это значительно облегчит жизнь собственников жилья, да и в целом система будет гораздо прозрачнее.

— У сферы ЖКХ была не очень хорошая репутация. Много говорили о коррупции. Удалось ли исправить ситуацию?

— Еще несколько лет назад люди чаще всего жаловались на управляющие компании. После введения лицензирования УК появились рычаги влияния людей на управляющую компанию, реальный механизм отзыва лицензии. Это привело к тому, что УК стали внимательнее относиться к предоставлению услуг гражданам.

— Это помогло снизить коррупцию?

— Однозначно говорить, что всё стало безупречно, еще рано, но уже прекращено действие 279 лицензий. Важно еще, чтобы и жители почувствовали себя настоящими собственниками дома. Если что-то не нравится, не дома на кухне обсуждать, а сразу же обращаться с жалобой в соответствующую жилинспекцию. Рычаг влияния у них уже есть.

Серьезную роль в прозрачности процессов в ЖКХ сыграл и переход на концессионные соглашения в отрасли — активное привлечение частных инвестиций. Принципиально отличается модель управления ресурсами МУПом или ГУПом от модели управления концессионером. Сейчас по максимуму отрегулирована нормативно-правовая база для привлечения негосударственных инвестиций в этот сектор. Сегодня в России действует 1477 концессий в коммунальной отрасли, инвестиционные обязательства концессионеров уже превысили 196 млрд рублей. И это не просто цифры, это существенный рост качества услуг, 3,5 млн человек почувствовали это на себе. В регионах, где реализуются концессионные соглашения, в теплоснабжении произошло сокращение аварий на 47%, а потерь — на 18%, в водоснабжении меньше аварий на 21%, потерь — на 14%.

У нас впереди еще одна законодательная инициатива — переход практически на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями, чтобы средства наших граждан лежали не на счетах управляющих компаний, а напрямую шли поставщикам услуг. Эта инициатива значительно уменьшит проявления коррупции в отрасли и поможет снизить долги в сфере ЖКХ, где самыми частыми неплательщиками являются как раз не люди, а управляющие организации, в том числе ТСЖ. Сейчас этот законопроект Минстроя обсуждается на площадке правительства.

— Как непростое экономическое положение последних лет отразилось на желании граждан приобретать недвижимость через ипотечное кредитование?

— Тут, как ни странно, мы наблюдаем существенный рост. Прошлый год был очень хорошим для ипотеки: порядка 25% роста. Люди взяли ипотечных кредитов почти на 1,5 трлн рублей. Думаю, что этот год по объему ипотечного кредитования может стать рекордным, ипотека будет расти. За 10 лет через механизм ипотечного кредитования в нашей стране 6 млн семей улучшили свои жилищные условия. Многие эксперты били тревогу, что за первые два месяца этого года ипотека упала почти на 20%, но это закономерное падение. И оно было временным. На эти месяцы традиционно приходится отложенный спрос, а в прошлом году были высокие показатели в январе–феврале, потому что был высок риск прекращения госпрограммы по субсидированию ипотеки. В марте этого года жилищный рынок вновь оживился, ипотека пошла вверх. В марте, по предварительным данным, выдано 150 млрд рублей ипотечных кредитов, что на 26% выше уровня 2016 года и на 10% выше уровня рекордного 2014 года. Ставки сейчас также значительно понизились, в Сбербанке — 10,4%, в ВТБ — 10,6%. Всего, по предварительным данным АИЖК, в I квартале выдано 324 млрд рублей ипотечных кредитов — это столько же, сколько было выдано за аналогичный период прошлого года.

— А сколько тех, кто не смог оплатить ипотеку?

— Просроченных долгов по ипотеке всего порядка 2,5% — это один из самых низких показателей в мире. С потребительскими кредитами ситуация выглядит гораздо хуже, чем с ипотечными. Это связано с тем, что у нас к жилью у людей особое отношение. Люди готовы чем-то поступиться, но что касается жилья, они идут на этот шаг обдуманно.

— А почему государство не может идти на какие-то дополнительные меры поддержки, например для многодетных семей? Родили пять детей — получите квартиру.

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— Есть материнский капитал, есть специальные программы в субъектах Российской Федерации для отдельных категорий граждан. Например, в Сахалинской области в рамках региональной программы обеспечения жильем для многодетных семей, а также семей с детьми-инвалидами процентная ставка по ипотеке составляет 0%. В Тверской области семьи с детьми, имеющие ипотеку, могут рассчитывать на единовременную социальную выплату. А в Ханты-Мансийском автономном округе многодетным семьям предоставляется субсидия на погашение задолженности по ипотеке с компенсацией части процентной ставки за счет средств бюджета округа. Все эти вопросы больше в компетенции региональных властей, в каждом регионе могут быть разные категории, которые нуждаются в поддержке.

— Каково ваше отношение к сносу пятиэтажек в столице? И будет ли этот опыт распространен на другие субъекты?

— Мы положительно оцениваем эту инициативу. Это большая программа, которая может значительно изменить облик Москвы. В правительстве Москвы сделали соответствующий анализ: капитально отремонтировать эти пятиэтажки получится за те же деньги, что провести реновацию. Даже если в этих домах поменять инженерию, остекление, отремонтировать крыши, подъезды и так далее, всё равно эти здания морально устарели сегодня. То, что предлагает Мос­ква, решение глобальное: на месте этих пятиэтажек появятся новые современные кварталы.

Сейчас у нас на рассмотрении находится законопроект, вносящий изменения в закон о столичном статусе города Москвы. Суть его — предоставление правительству Москвы определенных полномочий по техническому регулированию градостроительной деятельности в части реновации, чтобы вопросы решались на уровне города. Пока не стоит задачи распространить опыт Москвы на другие регионы. Возможно, в перспективе можно будет что-то почерпнуть для общефедерального уровня.

— Как сейчас реализуется программа по расселению аварийного жилья?

— Мы сейчас проводим работу по расселению аварийного жилья, которое признано таковым на 1 января 2012 года. На 1 апреля расселено 8,13 млн кв. м, новое жилье получили более 520 тыс. человек, завершиться первый этап программы должен в сентябре этого года. Сегодня уже полностью завершили программу 14 регионов: Калининградская область, Московская область, Ингушетия, Чеченская Республика, Карачаево-Черкесия, Рязань, Магадан, Ростов, Тамбов, Тюмень, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский округ, Москва, Санкт-Петербург.

Темп расселения отстает от планового (меньше 70% общего объема расселения) в 18 регионах: Адыгея, Дагестан, Карелия, Саха (Якутия), Тыва, Забайкальский край, Камчатский край, Приморский край, Ивановская, Иркутская, Тверская, Тульская, Ленинградская, Кировская, Псковская, Самарская, Саранская, Свердловская области.

В целом программа реализуется удовлетворительно. Большинство регионов все-таки справляется с этой задачей.

— Какие суммы выделяются на реализацию программ «Городская среда» и «Ипотека и арендное жилье»? Когда и где можно будет увидеть первые результаты?

— Первый проект — «Городская среда» — это развитие городской среды, благоустройство территорий и обновление жилищно-коммунального хозяйства. Впервые в России начинает работать программа, когда решение о ремонте двора будет принимать не муниципалитет, а люди, которые живут вокруг этой территории. Задача — привлечь граждан к активной деятельности по обустройству окружающего их пространства. Часть средств программы будет выделена на обустройство дворовых территорий. Основная проблема во дворах сегодня — это конфликт между автомобилистами и пешеходами. Первые хотят больше парковочных мест, вторые — газонов. Отдавать решение этого вопроса на откуп муниципальным властям нельзя. Если люди смогут провести собрание, договориться, то их территория попадет в программу. Мы будем предлагать готовые решения. Первые результаты можно будет увидеть уже в конце этого года. На программу выделено 20 млрд рублей и еще 5 млрд должно добавиться — принято решение поддержать регионы-доноры, которых изначально не было в программе. Все они, за исключением Мос­квы и Санкт-Петербурга, получат средства из федерального бюджета. Остальные 72 региона, участвующих в программе, уже получили федеральные средства. Отмечу также, что запущена федеральная система мониторинга на портале горсреда.рф. Вместе с тем в рамках приоритетного проекта Фонд единого института развития в жилищной сфере (создан АИЖК) и КБ «Стрелка» разработают систему оценки качества городской среды, в результате применения которой будет обеспечена возможность формирования индекса качества городской среды.

Второй приоритетный проект направлен на поддержку жилищного строительства и сдерживание цены за квадратный метр. В этом проекте участвуют 33 региона. Благодаря поддержке в части инфраструктуры будет построено более 6 млн кв. м жилья. Выделено на год тоже 20 млрд рублей, планируется и региональное софинансирование. Эти средства пойдут на создание социальной инфраструктуры (детские сады, школы), на внутриквартальные дороги и на инженерную инфраструктуру.

Одна из серьезных составляющих, заложенных в цену квадратного метра, — стоимость инфраструктуры. Этой поддержкой мы даем возможность сдержать рост цен. Крупные жилые микрорайоны, которые будут возведены с участием в данной программе, можно будет увидеть уже в конце года в таких регионах, как Ульяновская, Калужская, Саратовская и Самарская области.

Что касается арендного жилья, АИЖК запустило пилотные проекты цивилизованной аренды. Сейчас необходимо запустить финансовую схему, при которой инвестор понимал бы, что выгоднее свои сбережения вложить в ПИФы арендного жилья, нежели просто положить в банк на депозит.

— Появляются ли новое жилье и инфраструктурные объекты в Крыму?

— По итогам 2016 года в обоих субъектах — Крыму и Севастополе — введено 285 тыс. кв. м жилья — это на 13% больше, чем в 2015 году. За два месяца, к 1 марта 2017 года, общий объем жилья увеличился на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Несмотря на то что в целом по стране первые два месяца были достаточно сложными именно по объему ввода, крымчане показывают неплохие результаты.

В рамках федеральной целевой программы развития Крыма на территории полуострова запланирован ряд работ по обеспечению стабильного водоснабжения и водоотведения, строительству и реконструкции водоводов, резервуаров, коллекторов. Системы нам достались в изношенном состоянии, работы здесь хватит еще на много лет. Еще одна важная тема — обращение с отходами. Если мы идем к созданию в Крыму мирового курорта, то этому вопросу необходимо уделить особое внимание. Действующие свалки переполнены, необходимо их рекультивировать и создавать новые современные мусоросортировочные и мусороперерабатывающие мощности. Такие планы тоже есть. Сегодня мы уже воспринимаем Крым и Севастополь как абсолютно нормальные субъекты Российской Федерации, перестаем выделять из общей семьи регионов. Нам стало гораздо легче работать с крымчанами и севастопольцами, чем это было два года назад.