Грузия отказалась от закупок газа у «Газпрома» до конца года

Грузия не будет закупать топливо у «Газпрома» до конца 2017 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра энергетики страны Каху Каладзе.

По его словам, весь необходимый объем природного газа Грузии поставит Азербайджан. «Нам выдается возможность приобрести газ у Азербайджана или Ирана. На сегодня мы приняли решение полностью загрузиться азербайджанским природным газом», - подчеркнул он. Министр отметил, что отказаться от закупок позволяет соглашение с «Газпромом».

Каладзе подчеркнул, что, когда контракт с «Газпромом» закончится, Грузия будет еще меньше зависеть от поставок газа из РФ, так как в стране появится новое хранилище.

Азербайджан является основным поставщиком газа в Грузию. В 2018 году в Грузии начнут строить подземное газохранилище, которое должно быть введено в строй в 2020-м.

В середине января Грузия заключила новое соглашение с «Газпромом» на два года. Из документа следует, что в 2017 году Москва оплатит транзит газа в Армению частично деньгами и частично топливом, а в 2018 году — только деньгами. Ранее между странами возник спор из-за порядка оплаты транзита: «Газпром» настаивал на расчете деньгами, а Тбилиси хотел получать газ.