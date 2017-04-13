FT заявила, что «не отступится» от статьи про Сечина и Кадырова

Британское издание Financial Times считает верным свою публикацию по поводу возможного конфликта между главой «Роснефти» Игорем Сечиным и главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым . Об этом агентству ТАСС в самом издании.

«Financial Times не отступается от своей публикации», — заявили в издании в ответ на запрос российского агентства.

Ранее пресс-служба «Роснефти» распространила совместное заявление Сечина и Кадырова, в котором говорится о возможных «перспективах обращения в суды различных юрисдикций» в ответ на публикацию Financial Times о якобы имеющем место конфликте из-за «Грознефтегаза».

Официальный представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев сообщал RNS, что истцом в возможном судебном разбирательстве Игорь Сечин, так и сама компания. Вопрос будет решен юристами, пояснил Леонтьев.

«Пока об этом говорить преждевременно, мы заявили, что рассмотрим перспективы судебного разбирательства. Не факт, что истцом выступит Игорь Иванович, ведь не лично Игорь Иванович продает активы Чечне. Юристы посмотрят и решат, как будет наиболее эффективнее», — сказал Леонтьев.