Bloomberg: российского эмбарго разоряет турецких фермеров

Из-за введенных Россией ограничений на поставки из Турции ряда продуктов питания турецкие фермеры находятся на грани разорения, сообщает информагентство Bloomberg.

«Мы не сможем выжить без российского рынка», — заявил агентству Мунир Сен, глава ассоциации торговцев фруктами и овощами в городе Мерсине, где находится крупнейший в Турции морской порт. «Наши потери из-за невостребованности продуктов еще никогда не были такими высокими».

Усилия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по восстановлению отношений с Россией привели к снятию наиболее серьезных ограничений в отношении турецкой туристической отрасли, введенных Москвой, констатирует агентство.

На Россию приходилось 70% процентов всего турецкого экспорта помидоров. Турция смогла частично найти замену российским покупателям помидоров, но этот процесс далек от завершения, указывает агентство. Потеря российского рынка стоит турецким производителям помидоров около $250 млн в год.

Прекращение поставок помидоров в Россию усиливает рост безработицы и увеличивает дефицит внешней торговли, усугубляет положение фермеров и продавцов томатов и становится проблемой для Эрдогана, которому предстоит убедить граждан Турции проголосовать на референдуму в пользу расширения собственных полномочий, констатирует агентство. Министр сельского хозяйства Турции Фарук Челик предложил 29 марта России провести переговоры о возобновлении поставок. «Мы нужны друг другу», — сказал тогда Челик.

Сохранение запрета на поставку некоторых категорий сельскохозяйственных продуктов из Турции позволяет России сохранить рычаги влияния на Эрдогана, а также помогает российским компаниям инвестировать в производство продуктов питания и тем самым обеспечить импортозамещение, заявил агентству руководитель Центра ближневосточных конфликтов в Москве Александр Шумилин . «Аргументом здесь является то, что после введения запрета значительные средства были вложены в производство российских помидоров, и для защиты этих инвесторов запрет должен оставаться в силе, — рассуждает сопредседатель аналитической компании Teneo Intelligence (Лондон) Вольфанго Пикколи. — Интуиция подсказывает мне: реальная причина (сохранения запрета на поставки помидоров из Турции – RNS) заключается в том, что Россия по политическим причинам стремится сохранить рычаги влияния на Турцию».

Эрдоган 10 марта выразил уверенность, что сможет убедить Путина снять все оставшиеся ограничительные меры. «Он вернулся почти с пустыми руками, и Россия сняла ограничения только на поставку нескольких категорий овощей, которые занимают малую долю в экспорте помидоров, указывает агентство.

Фермеры южных провинций Турции сократили посевы томатов из-за российского эмбарго, сообщило агентство Anadolu 9 апреля. Сельхозпроизводители района Газипаша провинции Анталья начали сеять больше капусты кольраби вместо помидоров.

Россия в начале 2016 года ввела ограничения на поставки ряда турецких продуктов. Эмбарго стало ответной мерой на уничтожение ВВС Турции российского бомбардировщика Су-24.