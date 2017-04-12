Усманов рассказал историю передачи усадьбы в Знаменском фонду Ильи Елисеева

Бизнесмен Алишер Усманов обменял купленный для своей сестры участок с усадьбой в селе Знаменское на 12 гектаров земли фонда «Соцгоспроект» на Рублевке. Об этом он рассказал в интервью «Ведомостям».

Усманов отметил, что 12 га на Рублевке стоят около $50 млн, а участок земли Усманова в четыре га и расположенный на нем дом - $45–50 млн.

«Сестра в доме жить отказалась. Сказала: "Зачем мне такой большой дом? Дети разъехались". Мы c Елисеевым договорились. Фонд уступил мне огромный участок (12 га на Рублевке) по номинальной цене, а я передал в «Соцгоспроект» участок и дом сестры и достроил его, как и обещал. 12 га на Рублевке на берегу Москвы-реки стоят примерно $50 млн. Переданный мною участок в 4 га стоит около $15–20 млн, и дом - еще $30 млн. Так что баланс примерно 50 на 50», - рассказал бизнесмен.

«Они сделали мне одолжение, дав возможность расширить территорию имения. А для сестры я построил напротив себя дом на 50 сотках», - сказал Усманов.

По его словам, однокурсник премьер-министра России Дмитрия Медведева Илья Елисеев планировал разместить в Знаменском представительский дом фонда «Соцгоспроект». Усманов отметил, что ему неизвестно, посещает ли этот дом Медведев.