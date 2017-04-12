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Усманов рассказал историю передачи усадьбы в Знаменском фонду Ильи Елисеева
Бизнесмен Алишер Усманов обменял купленный для своей сестры участок с усадьбой в селе Знаменское на 12 гектаров земли фонда «Соцгоспроект» на Рублевке. Об этом он рассказал в интервью «Ведомостям».
Усманов отметил, что 12 га на Рублевке стоят около $50 млн, а участок земли Усманова в четыре га и расположенный на нем дом - $45–50 млн.
«Сестра в доме жить отказалась. Сказала: "Зачем мне такой большой дом? Дети разъехались". Мы c Елисеевым договорились. Фонд уступил мне огромный участок (12 га на Рублевке) по номинальной цене, а я передал в «Соцгоспроект» участок и дом сестры и достроил его, как и обещал. 12 га на Рублевке на берегу Москвы-реки стоят примерно $50 млн. Переданный мною участок в 4 га стоит около $15–20 млн, и дом - еще $30 млн. Так что баланс примерно 50 на 50», - рассказал бизнесмен.
«Они сделали мне одолжение, дав возможность расширить территорию имения. А для сестры я построил напротив себя дом на 50 сотках», - сказал Усманов.
По его словам, однокурсник премьер-министра России Дмитрия Медведева Илья Елисеев планировал разместить в Знаменском представительский дом фонда «Соцгоспроект». Усманов отметил, что ему неизвестно, посещает ли этот дом Медведев.
Согласно данным ФБК Навального, Алишер Усманов передал по договору пожертвования однокурснику Дмитрия Медведева, Илье Елисееву, земельный участок с домом в селе Знаменское на Рублевском шоссе. Стоимость участка с домом, по оценкам ФБК, составляет порядка 5 млрд руб. Усманов намерен подать в суд на Навального, а также написать заявление в правоохранительные органы по обвинению в клевете.
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