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United Airlines изменила правила снятия пассажиров с рейса
Американская авиакомпания United Airlines после скандала со снятием пассажира с рейса, изменила правила, касающихся подобных ситуаций. Теперь следует, что авиаперевозчику сложнее попросить пассажира уступить свое место в салоне сотруднику United Airlines. Сделать это можно не менее чем за час до полета.
Исключение сделано для ситуаций, когда работнику авиакомпании необходимо совершить перелет, чтобы выполнить другой рейс, передает ТАСС.
Девятого апреля в Чикаго пассажира Дэвид Дао при снятии с рейса сломали нос, выбили два зуба, он получил сотрясение мозга. Дао отказался уступить место работникам авиакомпании, сославшись на то, что он должен посетить пациентов в Кентукки.
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