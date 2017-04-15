United Airlines изменила правила снятия пассажиров с рейса

Американская авиакомпания United Airlines после скандала со снятием пассажира с рейса, изменила правила, касающихся подобных ситуаций. Теперь следует, что авиаперевозчику сложнее попросить пассажира уступить свое место в салоне сотруднику United Airlines. Сделать это можно не менее чем за час до полета.

Исключение сделано для ситуаций, когда работнику авиакомпании необходимо совершить перелет, чтобы выполнить другой рейс, передает ТАСС.