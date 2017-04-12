Медведев поручил Минздраву повысить продолжительность жизни до 76 лет

Премьер-министр также снизить показатели младенческой смертности и смертности работающих граждан.

Уже до конца июня 2017 года чиновникам необходимо подготовить соответствующие проекты и выявить приоритетные направления, способствующие реализации этих планов, передает «Федеральное агентство новостей».

Медведев, в частности, приказал обратить внимание на работу поликлиник: расширять штат медиков, снизить время ожидания доктора и увеличить время приема пациента.