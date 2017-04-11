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Газета.Ru

Малый бизнес могут освободить от налоговых проверок

Малый бизнес могут освободить от налоговых проверок
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Председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил, что депутаты Госдумы изучат возможность освободить малых предпринимателей от проверок налоговых органов с 2020 года, передает корреспондент "Газеты.Ru".
"Мы реально можем с 2019 года отказаться от любой налоговой отчетности по малому бизнесу, а с 2020 года - от любых налоговых проверок малого бизнеса. Это реально. И мы будем предлагать это решение", - сказал он на XVIII Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества.
Макаров добавил, что предлагаемые меры можно реализовать, в частности, с помощью контрольно-кассовой техники (ККТ) нового образца, которая сама будет отправлять все необходимые данные в налоговый орган.
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Бизнес Южно-Сахалинск
Федеральная налоговая служба Госдума
Андрей Макаров
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