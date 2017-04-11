Малый бизнес могут освободить от налоговых проверок

"Мы реально можем с 2019 года отказаться от любой налоговой отчетности по малому бизнесу, а с 2020 года - от любых налоговых проверок малого бизнеса. Это реально. И мы будем предлагать это решение", - сказал он на XVIII Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества.

Макаров добавил, что предлагаемые меры можно реализовать, в частности, с помощью контрольно-кассовой техники (ККТ) нового образца, которая сама будет отправлять все необходимые данные в налоговый орган.