В Крыму прокомментировали арест вина на выставке в Вероне

Генеральный директор винодельческого предприятия «Массандра» Янина Павленко заявила, что ничего не знает об аресте продукции итальянскими полицейскими. Руководитель компании добавила, что если арест и был, то арестовали «только какие-то единицы бутылок». Об этом сообщает портал «Лента.ру»

«К стенду с крымским вином стояли очереди. Наша продукция имела бешеный успех на выставке. Мне коллеги вчера звонили и рассказывали, что наше вино все выпили еще к обеду, оно закончилось. Сожалеем, что привезли так мало. Так что я не знаю, что там могли арестовать, если только какие-то единицы бутылок», - заявила Павленко.