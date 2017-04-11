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В Крыму прокомментировали арест вина на выставке в Вероне
Генеральный директор винодельческого предприятия «Массандра» Янина Павленко заявила, что ничего не знает об аресте продукции итальянскими полицейскими. Руководитель компании добавила, что если арест и был, то арестовали «только какие-то единицы бутылок». Об этом сообщает портал «Лента.ру».
«К стенду с крымским вином стояли очереди. Наша продукция имела бешеный успех на выставке. Мне коллеги вчера звонили и рассказывали, что наше вино все выпили еще к обеду, оно закончилось. Сожалеем, что привезли так мало. Так что я не знаю, что там могли арестовать, если только какие-то единицы бутылок», - заявила Павленко.
Глава компании добавила, что в Европе остались «любители нашей продукции, несмотря ни на что». Павленко подчеркнула, что представители «Массандры» будут «ездить на все международные выставки и конкурсы». 10 апреля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что полиция Италии «непонятно по каким причинам арестовала всю продукцию» на международной выставке в Вероне. Произошедшее политик назвал «хамством». По предварительной информация, российская продукция была арестована после того, как представители Украины обратились в полицию. Крым вошел в состав России по результатам референдума.
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