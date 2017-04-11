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Кудрин: «Наши граждане не чувствуют себя налогоплательщиками»
Эффективность расходов населения связана с ощущением граждан себя как налогоплательщиков, сказал на конференции Высшей школы экономики глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин.
«Граждане не чувствуют себя налогоплательщиками, у них нет желания проверять, куда платятся налоги. Отчасти это связано с историческими моментами, отчасти с тем, что улучшения нашей жизни были связаны с нефтегазовыми доходами, которые мало связаны с гражданином. Это рентные платежи», — сказал Кудрин.
По его мнению, необходимо поддерживать создание форм налогов и сборов на местном уровне.
«А чувство налогоплательщика возникает на местном уровне, там где есть задачи местного сообщества. Нам нужно поддерживать и стимулировать создание таких форм сборов или налогов на местном уровне», — отметил он.
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