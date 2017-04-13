Загадочный рост оттока капиталов из России озадачил банки и экспертов

Объемы вывода капитала из России за границу в первом квартале 2017 года озадачили финансовое сообщество. Вопреки прогнозам Центробанка о годовом показателе в $12 млрд, лишь за первый квартал отток составил $15,4 млрд. По мнению самого ЦБ, причина кроется в росте валютных закупок банков, однако сами банки это отрицают.

— Мы не наращивали иностранные активы в I квартале 2017 года, — сообщили «Известиям» в ВТБ

Другие крупные банки также не были замечены в подобных действиях. Подтверждают отсутствие крупных закупок валюты кредитными организациями и эксперты.

— Речь может идти только о банках первой десятки, они не могли такое скрыть. Из такого рода сделок никто тайны не делает, — заявил главный экономист БКС Владимир Тихомиров

Финансист отметил, что причиной могла стать сделка по приватизации «Роснефти» . Дело в том, что 19,5% акций компании выкупили иностранцы – консорциум швейцарского Glencore и фонд Qatar Investment Authority. Сумма сделки в €10,5 млрд консорциуму как раз могла сказаться на результатах отчета об оттоке капитала. Однако с этим несогласен аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай . Он отметил, что в результате той транзакции фактически балансы не изменились – «деньги пришли — деньги ушли».

Порывай считает, что истинной причиной роста объемов оттока стала выплаты внешних долгов на сумму примерно $14,7 млрд. Кроме того, крушение надежд на отмену санкций могло привести к дополнительным иностранным инвестициям, считает эксперт.