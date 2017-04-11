Дания уточнила позицию по строительству «Северного потока — 2»

Дания поддерживает позицию ЕС по вопросу строительства «Северного потока - 2», говорится в сообщении Минэнерго страны.

«Политически правительство Дании поддерживает намерение Еврокомиссии заняться проблемой "Северного потока - 2" путем предложения изменений в действующее законодательство ЕС в отношении морских трубопроводов, а также намерение Еврокомиссии запросить мандат от ЕС на ведение переговоров по поводу заключения соглашения с Россией по этому вопросу», - говорится в сообщении.

Тем не менее отмечается, что датское правительство предложит законопроект, который позволит учитывать не только возможный экологический ущерб, но и ситуацию во внешней политике, а также вопросы безопасности при работе с такого рода проектами.

«Действующее законодательство Дании не позволяет учитывать соображения внешней политики и политики безопасности при оценке заявок на морские трубопроводы в территориальных водах. В этом контексте дискуссии по "Северному потоку - 2" привели к новым размышлениям о том, является ли это разумным положением дел», - отмечает Минэнерго.

9 апреля власти Дании предложили внести поправки в законодательство, чтобы иметь право запретить строительство газопровода «Северный поток — 2».

Ранее Минприроды РФ направило контактным лицам конвенции Эспо (конвенция об оценке воздействия на окружающую среду) в Дании, Германии, Латвии, Литве, Польше, Эстонии, Швеции и Финляндии разработанную компанией Nord Stream 2 документацию по оценке воздействия строительства газопровода «Северный поток — 2» на окружающую среду.

На данный момент запрет строительства возможен только в случае, если оно негативно скажется на окружающей среде.

«Северный поток — 2» — проект строительства газопровода мощностью 55 млрд кубометров газа в год из России в Германию через Балтийское море. Новый трубопровод является расширением «Северного потока» и позволит удвоить его экспортный потенциал. Завершение строительства намечено на конец 2019 года. Общая стоимость проекта оценивается в €9,9 млрд.