Энергокомпания Ахметова предъявила России претензии на $500 млн

Украинская энергетическая компания ДТЭК предъявила России претензии на 500 миллионов рублей из-за «национализации инвестиций компании» в Крыму. Об этом сообщается на официальном сайте ДТЭК.

В заявлении говорится, что «ПАО «ДТЭК Крымэнерго» начал процедуру разрешения инвестиционного спора» с Россией в рамках соглашения между Киевом и Москвой о взаимной защите инвестиций. «Сумма компенсации фактических и потенциальных убытков компании может составить более 500 миллионов долларов», - подчеркнули в ДТЭК.

По словам представителей компании, если не удастся договориться о компенсации потерь, ДТЭК обратится в международный арбитражный суд. По данным украинских энергетиков, стоимость имущества компании, которое было национализировано после присоединения Крыма к России, составляет более 500 миллионов долларов.

В ДТЭК заявили, что ПАО «ДТЭК Крымэнерго» был крупнейшим поставщиком электроэнергии в Крыму и обеспечивал более 80 процентов поставок электроэнергии на полуостров.