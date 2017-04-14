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Максимальная процентная ставка по вкладам в рублях упала до 7,8%
Средняя максимальная процентная ставка по вкладам физических лиц в рублях десяти крупнейших российских банков на первую декаду апреля этого года составила 7,79%. Сообщение размещено на сайте Банка России.
Это на 0,22 п.п. ниже третьей декады апреля, когда ставка составила 8,01%.
Ранее 27 марта регулятор понизил ключевую ставку на 0,25 п. п. - до 9,75% годовых.
ЦБ учитывает данные о максимальных процентных ставках по депозитам физлиц крупнейших банков по объему привлеченных вкладов. В ТОП-10 входят Сбербанк, ВТБ24, ВТБ, Райффайзенбанк, ГПБ, Бинбанк, Альфа-банк, "ФК Открытие", Промсвязьбанк и Россельхозбанк.
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