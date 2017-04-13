Правительство решило отложить обсуждение «налогового маневра»

В правительстве приняли решение отложить обсуждение «налогового маневра», согласно которому НДС повысят на 22%, а страховые взносы снизят до 22%. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на троих федеральных и одного высокопоставленного чиновника.

По данным газеты, такое решение было принято в ходе совещания у премьер-министра России Дмитрия Медведева . Никакие законопроекты по этому маневру в 2017 году приниматься не будут, однако сама идея в повестке правительства останется.

Как утверждают собеседники издания. налоговый маневр находится в целевом варианте прогноза экономического развития на 20178-2020 годы. Глава Минэкономразвития назвал его проведение «реалистичным сценарием», однако участники совещания решили, что реформу, «"зашитую" в прогноз», обсуждать пока рано.

Кроме того, как отметили источники, проведение маневра не обсуждалось с президентом России Владимиром Путиным , поэтому одобрит ли он его, по-прежнему остается неизвестным.

Ранее Минфин предложил вариант налогового маневра по формуле «22/22»: повышение НДС с 18 до 22% с одновременным снижением ставки страховых взносов до 22%. Минэкономразвития предлагало маневр по формуле «21/21».