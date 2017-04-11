Расширен перечень не облагаемых НДС товаров

Правительство РФ расширило перечень технологического оборудования, аналоги которого не производятся в России и не подлежат обложению налогом при ввозе в страну. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев . Документ опубликован на сайте правительства.

«В настоящее время ввоз технологического оборудования подлежит обложению НДС, что приводит к увеличению объёма финансовых средств, направляемых предприятиями на техническое перевооружение. Освобождение от взимания налога на добавленную стоимость позволяет сократить отвлечение оборотных средств предприятий, реализующих инвестиционные проекты, направленные на создание новых производств», - указано в тексте документа.

В данный список включены оборудование комплектной установки пиролиза, установки по производству метанола, оборудование установки по производству линейного полиэтилена низкой плотности или полиэтилена высокой плотности мощностью 800 тыс. т в год и линия по изготовлению трёхмерных керамических многослойных модулей.

Отмечается, что эти изменения должны помочь в создании новых конкурентных производств и повысить конкурентоспособность производимых товаров.

НДС, который покупатель заплатит при импорте, вернут после постановки оборудования на учёт.