В ООН предрекли «существенный рост» зарплат россиян в 2017 году на 2-3 процента

В 2017 году оклады россиян могут вырасти на 2–3 процента. Об этом газете «Коммерсантъ» рассказал главный специалист по вопросам заработной платы Международной организации труда (МОТ) Патрик Бельзер.

По подсчетам подразделения ООН , в ведении которого находится регулирование трудовых отношений, в этом году российские зарплаты имеют тенденцию к «существенному росту», а в 2018 году можно также ждать положительной динамики, поскольку в современных реалиях оклады связаны с изменением ситуации в экономике, а не со статусом занятости. Бельзер отметил, что расчеты не являются абсолютно достоверными, так как сведения о выплаченных суммах не всегда подаются в полном объеме.

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин 31 марта рассказал, что реальные доходы граждан России за январь-февраль 2017 года выросли на один процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Заработная плата, по данными министра, увеличилась на 2,3 процента. Он отметил, что динамика позволяет надеяться на смену тенденции снижения доходов.