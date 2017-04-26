Трамп готовит революцию налогов

Сегодня президент США Дональд Трамп выступит с заявлением о пересмотре налоговой политики. Об этом «Известиям» рассказали источники, близкие к Республиканской партии . По замыслу главы Белого дома это станет не просто самым большим снижением налогов в истории страны — это решение «изменит жизнь американцев». Сам вопрос был одним из главных в предвыборной кампании республиканца. Именно этот пункт и привлек многих рядовых жителей на сторону Трампа. Однако такая системная реформа — сложный и затратный проект, затрагивающий все слои населения. Эксперты уверены, что Дональду Трампу будет крайне непросто осуществить давно задуманный им «налоговый маневр».

Снижение налогов — один из ключевых пунктов в предвыборной кампании республиканца, к реализации которого он намерен приступить в ближайшее время. Глава Белого дома уверен, что страна нуждается в фундаментальном пересмотре налогового законодательства и тарифов. Для проведения реформы Дональд Трамп даже назначил на должность министра финансов Стивена Мнучина — сторонника концепции налоговых послаблений для среднего класса и бизнеса. Согласно опросам общественного мнения, население страны, в особенности «одноэтажная Америка», поддерживает инициативу о пересмотре тарифной политики.

На протяжении последнего месяца министерство финансов готовило детальный план снижения налогов. При этом Мнучин признал, что на первом этапе реформа может привести «к некоторым трудностям», например увеличению бюджетного дефицита. В планы хозяина Овального кабинета входит уменьшение налогового бремени для простых американцев. Трамп собирается понизить ставку на доходы с 39 до 33% и освободить от подоходного налога граждан США, зарабатывающих до $29 тыc. в год.

Администрация Дональда Трампа собирается снизить налог и для представителей «корпоративной Америки» до 15%. Напомним, что сегодня он составляет 35% — один из самых высоких показателей в мире. Покрыть бюджетный дефицит Трамп намерен за счет иностранцев. Налоги на импорт, а также ставки для иностранных компаний, работающих в США, будут повышены. Есть все основания полагать, что Белый дом предложит введение пошлин до 20% на всю ввозимую в США продукцию.

Эксперты сомневаются в скорой и беспрепятственной реализации налоговых планов хозяина Овального кабинета. По мнению аналитиков, многие его предшественники, включая Барака Обаму , не раз планировали «налоговые каникулы» для американцев, однако из-за общей сложности вопроса и пересечения противоречивых корпоративных интересов этого так и не удалось сделать.

— При этом Трамп выбрал не самое лучшее время для налоговой реформы. Это, безусловно, одно из важнейших предвыборных обещаний американского президента, и он будет пытаться реализовать его всеми возможными средствами. Но налоговая реформа требует колоссальной подготовки и детального плана. К тому же это очень дорогостоящая инициатива. Конгресс смотрит на такие планы Трампа скептически. Сложно сказать, поддержит ли реформы большинство республиканцев. В любом случае без урезания социальных программ налоговая реформа невозможна. Демократы выступают против именно по этой причине. Однако она давно назрела: экономическая ситуация в стране требует этого, — отметил эксперт.

Несмотря на то что большинство американцев поддерживают планы Дональда Трампа по снижению налогового бремени, реализовать эти замыслы на деле будет весьма непросто. Если американскому президенту удастся добиться поддержки конгресса и снизить налоги, это станет его большой внутриполитической победой, столь необходимой ему после ряда неудач, самыми заметными из которых стали провал инициативы по отмене системы медицинского страхования (Obamacare) и блокирование судом США резонансного антииммиграционного указа.