В начале марта Алексей Навальный, ранее объявивший о намерении участвовать в выборах президента РФ, разместил в YouTube фильм, в котором заявил, что Дмитрий Медведев в результате масштабной коррупционной схемы якобы обзавелся разнообразным имуществом. Кроме того, авторы фильма утверждали, что Алишер Усманов подарил участок с особняком в элитном подмосковном районе Рублевка фонду "Соцгоспроект", якобы подконтрольному Медведеву.

Один из богатейших людей России, миллиардер Алишер Усманов решил подать в суд на Алексея Навального, который, по словам бизнесмена, "перешел красную линию", обвинив его в коррупционных связях с премьер-министром Дмитрием Медведевым, теневых схемах получения прибыли и "ограблении" своих же сотрудников, якобы работающих за копейки.

"Сейчас я не могу допустить ситуацию, при которой многие СМИ распространяют очевидную ложь о деятельности наших фондов и нашего бизнеса. И авторам, и всем распространителям баек о том, как мы "работаем" в интересах государственных и политических деятелей, придется отвечать по закону. Это единственный правильный и цивилизованный путь защиты репутации. Мы намерены обратиться в судебные инстанции с исками о защите деловой репутации к первоисточникам и ряду СМИ, распространяющих ложную информацию о "Даре" и его компаниях, хотя и я понимаю, что это может способствовать политической раскрутке отдельных персонажей", — сказал Елисеев.

Руководитель фонда "Дар" назвал "полной чушью" предположения, сделанные в фильме " Фонда борьбы с коррупцией " (ФБК), о том, что Елисеев якобы является управляющим собственностью премьера.

"Серьезные люди такой глупости не опубликуют: это же полная чушь. Я не являюсь подчиненным премьер-министра, его "банкиром", "завхозом" и тому подобное. Я вполне самодостаточен, самостоятелен, в высокопоставленных патронах не нуждаюсь. Конечно, мы прекрасно знакомы, по мере возможности встречаемся, с днем рождения друг друга поздравляем. И хотя семьями мы и не дружим, но и сына, и жену Дмитрия Анатольевича я неплохо знаю. Но, помилуйте, мне, что ж, теперь за это оправдываться надо?", — заявил Елисеев.