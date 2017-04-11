СМИ: Трамп попросит у крупнейших компаний США $1 триллион на инфраструктуру

Президент США Дональд Трамп намерен встретиться с руководством двадцати крупнейших американских компаний, чтобы добиться от них софинансирования "национальной перестройки" инфраструктуры. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на осведомленный источник в администрации.

Руководство компаний намерено провести встречи с профильными министрами, отвечающими за эту инфраструктуру, добавляет агентство, однако не уточняет, о каких именно частных инвестициях идет речь и будут ли задействованы средства этих компаний, концессия с ними, либо деньги поступят из других источников.