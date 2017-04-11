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Гройсман предложил отдать Москве Тимошенко вместо денег за газ
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил отдать «Газпрому» экс-главу правительства Юлию Тимошенко, которая, по его мнению, одна должна отвечать за последствия подписанного ею газового контракта. Об этом сообщает «Интерфакс».
Сейчас в Арбитражном суде Стокгольма рассматривается дело «Газпрома», который требует взыскать с «Нафтогаза» долг за поставленный в 2013-2014 годах газ.
Гройсман отметил, что в случае победы Украины в суде - будет восстановлена справедливость. Однако в противном случае, десятки миллиардов долларов, по его мнению, не могут быть предъявлены «Газпрому». Премьер-министр отметил, что за это не должны платить украинские граждане. Поэтому предложил отдать российской стороне Юлию Тимошенко, которая и подписала контракт. По мнению Гройсмана, она одна должна нести всю ответственность.
«Газпром» обратился в арбитраж Стокгольма в июне 2014 года. В ответ «Нафтогаз Украины» подал иск о ретроактивном изменении цены, возмещении переплат и отмене запрета реэкспорта. Два иска были объединены судом.
Решение по делу суд должен объявить уже в апреле 2017 года.
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