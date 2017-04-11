Гройсман предложил отдать Москве Тимошенко вместо денег за газ

Сейчас в Арбитражном суде Стокгольма рассматривается дело «Газпрома», который требует взыскать с «Нафтогаза» долг за поставленный в 2013-2014 годах газ.

Гройсман отметил, что в случае победы Украины в суде - будет восстановлена справедливость. Однако в противном случае, десятки миллиардов долларов, по его мнению, не могут быть предъявлены «Газпрому». Премьер-министр отметил, что за это не должны платить украинские граждане. Поэтому предложил отдать российской стороне Юлию Тимошенко, которая и подписала контракт. По мнению Гройсмана, она одна должна нести всю ответственность.

«Газпром» обратился в арбитраж Стокгольма в июне 2014 года. В ответ «Нафтогаз Украины» подал иск о ретроактивном изменении цены, возмещении переплат и отмене запрета реэкспорта. Два иска были объединены судом.

Решение по делу суд должен объявить уже в апреле 2017 года.