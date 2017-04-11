Сенаторы США направили письмо министру финансов страны Стивену Мнучину , в котором выразили обеспокоенность возможным приобретением российской "Роснефтью" значительной доли американской нефтяной компании Citgo. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Рубио и Круз в прошлом году были соперниками Дональда Трампа в борьбе за право стать кандидатом в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии . Однако по итогам партийных праймериз они не получили нужного числа голосов делегатов и вынуждены были снять свои кандидатуры.

Citgo, который принадлежит 48 нефтяных терминалов в 20 штатах США, является дочерней компанией венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA. В начале апреля стало известно, что Венесуэла ведет переговоры с "Роснефтью" о предоставлении ей финансовой помощи для погашения долга PDVSA на сумму около $3 млрд. За счет этой сделки "Роснефть" может получить контроль и над Citgo, опасаются сенаторы.