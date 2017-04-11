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Американские сенаторы боятся возможного влияния "Роснефти" в США
Сенаторы США направили письмо министру финансов страны Стивену Мнучину, в котором выразили обеспокоенность возможным приобретением российской "Роснефтью" значительной доли американской нефтяной компании Citgo. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
"Сделка может предоставить (президенту РФ) Владимиру Путину и его сподвижникам возможность влиять на цены на бензин и продукты нефтепереработки в США", - цитирует агентство обращение парламентариев. С инициативой выступили сенатор-республиканец Марко Рубио (от штата Флорида) и член Сената Боб Менендес (демократ от штата Нью-Джерси). Подписи под документом поставили также сенаторы Джон Корнин, Дик Дурбин, Билл Кэссиди и Тед Круз.
Рубио и Круз в прошлом году были соперниками Дональда Трампа в борьбе за право стать кандидатом в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии. Однако по итогам партийных праймериз они не получили нужного числа голосов делегатов и вынуждены были снять свои кандидатуры.
Citgo, который принадлежит 48 нефтяных терминалов в 20 штатах США, является дочерней компанией венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA. В начале апреля стало известно, что Венесуэла ведет переговоры с "Роснефтью" о предоставлении ей финансовой помощи для погашения долга PDVSA на сумму около $3 млрд. За счет этой сделки "Роснефть" может получить контроль и над Citgo, опасаются сенаторы.
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