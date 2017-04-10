В Совете Федерации хотят распространить московскую программу сноса пятиэтажек на регионы.

Совете Федерации хотят распространить московскую программу сноса пятиэтажек на регионы.

Об этом рассказал РБК собеседник в верхней палате парламента. По его словам, в этом особенно заинтересованы представители северных областей, в частности, Коми, Карелии и Архангельской области.

В городах-миллионниках осталось почти 32 тыс. хрущовок. Их демонтаж обойдется от 4 до 9 трлн рублей, подсчитали эксперты. Масштабная программа по сносу пятиэтажек была анонсирована в столице в феврале. Она может затронуть более 1,5 млн человек и десятую часть всего жилого фонда Москвы.