В Крыму прокомментировали арест вина на выставке в Вероне

Генеральный директор винодельческого предприятия «Массандра» Янина Павленко рассказала, что за крымскими винами на итальянской выставке в Вероне выстраивались очереди.

Об этом сообщает «Лента.Ру».

«К стенду с крымским вином стояли очереди. Наша продукция имела бешеный успех на выставке», — заявила Павленко.

Также глава компании сообщила, что не знает об аресте крымской продукции, по её мнению, если арест продукции имел место, то арестовали «только какие-то единицы бутылок».