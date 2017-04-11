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В Крыму прокомментировали арест вина на выставке в Вероне
Генеральный директор винодельческого предприятия «Массандра» Янина Павленко рассказала, что за крымскими винами на итальянской выставке в Вероне выстраивались очереди.
Об этом сообщает «Лента.Ру».
«К стенду с крымским вином стояли очереди. Наша продукция имела бешеный успех на выставке», — заявила Павленко.
Также глава компании сообщила, что не знает об аресте крымской продукции, по её мнению, если арест продукции имел место, то арестовали «только какие-то единицы бутылок».
Ранее глава Республики Крым Сергей Аксёнов осудил арест крымской продукции на международной выставке вина в Италии.
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