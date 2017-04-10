Нижний Новгород может остаться без метро

В Нижнем Новгороде могут полностью закрыть ветку метро. Причина подобных мер – угроза обрушения. Об этом сообщает портал «Нижний Новгород»

Срочный ремонт необходимо провести в тоннеле между станциями «Чкаловская» и «Ленинская». Власти города решают, перекрывать движение поездов на несколько часов или полностью на 50 дней.

Эксперты утверждают, что полное перекрытие обойдется дешевле – в 310 миллионов рублей, тогда как временное перекрытие будет стоить городскому бюджету 520 миллионов рублей.

Генеральный директор «Нижегородского метро» Олег Яушев заявил, что ремонт будет проводиться «без ущерба для пассажиров». По его словам, предаварийная ситуация возникла из-за того, что при предыдущих ремонтных работах были использованы несоответствующие материалы.