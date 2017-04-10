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Топилин рассказал о способах повышения пенсий
Легализация рынка труда позволит выйти на 40% соотношение пенсий и средних зарплат в России. С таким заявлением выступил министр труда и социальной защиты Максим Топилин. Об этом сообщает ТАСС.
«Мы исходим из того, что будет происходить легализация заработной платы и трудовых отношений. Невозможно будет при низком стаже и низком количестве баллов получить страховую пенсию. К 2025 году эти показатели будут 30 баллов и 15 лет», - заявил Топилин.
Свое заявление министр сделал на встречи с депутатами Государственной думы. По словам Топилина, средняя пенсия на настоящий момент составляет 35-37% от средней зарплаты. Глава ведомства отметил, что от роста ставок взносов правительство отказалось, так как это «повлечет очень серьезные изменения в экономике». С 2017 года индексация пенсий проводится в полном объеме.
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