Топилин рассказал о способах повышения пенсий

Легализация рынка труда позволит выйти на 40% соотношение пенсий и средних зарплат в России. С таким заявлением выступил министр труда и социальной защиты Максим Топилин . Об этом сообщает ТАСС

«Мы исходим из того, что будет происходить легализация заработной платы и трудовых отношений. Невозможно будет при низком стаже и низком количестве баллов получить страховую пенсию. К 2025 году эти показатели будут 30 баллов и 15 лет», - заявил Топилин.