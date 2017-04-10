В Москве утвержден график сноса хрущевок

Московские власти утвердили план сноса ветхого жилья на 2017 год. Список домов, подлежащих сносу, опубликован на сайте городского департамента строительства.

«65 пятиэтажек первого периода индустриального домостроения осталось снести в Москве. На сегодняшний день с момента начала программы снесено 1657 домов», — заявил руководитель ведомства Андрей Бочкарев

Программа сноса пятиэтажек была утверждена в 1999 году. Тогда под снос попали 1722 дома общей площадь 6,3 миллиона квадратных метров. Новая программа реновации начнется в 2018 году. Она затронет порядка 8 тысяч домов, в которых проживает 1,6 миллиона москвичей.