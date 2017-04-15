Из-за пьяных водителей в Калифорнии Uber грозит штраф в $1 млн

По итогам рассмотрения нескольких десятков жалоб пассажиров сервис онлайн-заказа такси Uber может быть оштрафован на 1,13 миллиона долларов, передает РИА Новости со ссылкой на Рейтер.

Всего за последнее время в адрес калифорнийского отделения сервиса поступило 154 жалобы и 151 из них были из-за того, что за рулем такси находились нетрезвые водители.

В Uber провели расследование лишь в отношение 21 из них, что вызвало нарекания клиентов, и теперь компании грозит штраф от государственных контролирующих инстанций.