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ЦБ отозвал лицензию у Росэнергобанка
Московский Росэнергобанк лишился лицензии, сообщается на сайте ЦБ.
Из сообщения ЦБ следует, что кредитная организация оказалась неспособна исполнять свои обязательства перед кредиторами. "Проблемы у КБ «РЭБ» (АО) возникли в связи с использованием крайне рискованной бизнес-модели, низким качеством управления и активов. В деятельности банка прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства и собственников, выражавшиеся в выводе активов", - отмечает регулятор.
Банк занимал 92 место в банковской системе России.
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