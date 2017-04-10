Банк России отозвал лицензии у трех страховых брокеров

Банк России приказами от 7 апреля отозвал лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера, а также лицензию на осуществление страховой брокерской деятельности у компаний "Реюнион", "Венские страховые брокеры" и "Новый страховой альянс". Об этом говорится в материалах ЦБ РФ.

Лицензии были отозваны в связи с добровольным отказом этих компаний от предусмотренной лицензиями деятельности

Решения вступают в силу с 10 апреля.