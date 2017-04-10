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ЦБ отозвал лицензию у Росэнергобанка [date]
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ТАСС

Банк России отозвал лицензии у трех страховых брокеров

Банк России лишил лицензий три страховые компании
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Банк России приказами от 7 апреля отозвал лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера, а также лицензию на осуществление страховой брокерской деятельности у компаний "Реюнион", "Венские страховые брокеры" и "Новый страховой альянс". Об этом говорится в материалах ЦБ РФ.
Лицензии были отозваны в связи с добровольным отказом этих компаний от предусмотренной лицензиями деятельности
Решения вступают в силу с 10 апреля.
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Бизнес
Центральный банк России Венские страховые брокеры
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