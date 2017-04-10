Реализация «закона Яровой» может повысить уровень инфляции в России на 1-2 п.п.

Реализация «закона Яровой» с доработками Минкомсвязи может привести к росту инфляции на 1-2 п.п., увеличению стоимости мобильной связи и увеличению вдвое расходов операторов связи к 2019 году, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на заключение комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и информационно-коммуникационным технологиям.

РСПП оценил проект поправок, которые предложило Минкомсвязи для реализации «закона Яровой» для уточнения порядка, сроков и объемов хранения данных. В соответствии с предложенным проектом, с 1 января 2019 года объем информации, который придется на хранение одним крупным оператором связи, может достигнуть 20 эксабайт, что увеличивает сумму его расходов на 1 трлн руб. На фоне этого, общие расходы участников рынка могут достичь суммы 10 трлн руб. В действующей редакции закона объем хранимой операторами информации оценивается в 157,5 эксабайт, а расходы на хранение — в 5,2 трлн руб.

В связи с этим в комиссии РСПП пришли к выводу, что для выполнения новых требований операторам связи придется увеличивать стоимость услуг, что приведет к росту инфляции в 1-2 п.п.

В соответствии с отчетом Минкомсвязи по проекту, затраты операторов на реализацию закона составят 4,5 трлн руб., годовой доход с учетом требований о хранении информации — 1,1 трлн руб. Комиссия РСПП в своем заключении подчеркивает, что сами авторы проекта оценивают расходы от его реализации в четыре раза превышающие доход.