Минск и Москва договорились о выделении Белоруссии кредита на $1 млрд

Белоруссия рассчитывает получить от России около $1 млрд кредитных ресурсов. Об этом заявил заместитель премьер-министра Белоруссии Владимир Семашко в эфире Общенационального телевидения (ОНТ).

"Было сделано поручение еще дополнительно около миллиарда долларов кредита на хороших условиях выделить", - отметил вице-премьер, говоря об итогах состоявшейся 3 апреля в Санкт-Петербурге встречи президентов России и Белоруссии.