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Минск и Москва договорились о выделении Белоруссии кредита на $1 млрд
Заместитель премьер-министра Белоруссии Владимир Семашко
Фото: EPA
Белоруссия рассчитывает получить от России около $1 млрд кредитных ресурсов. Об этом заявил заместитель премьер-министра Белоруссии Владимир Семашко в эфире Общенационального телевидения (ОНТ).
"Было сделано поручение еще дополнительно около миллиарда долларов кредита на хороших условиях выделить", - отметил вице-премьер, говоря об итогах состоявшейся 3 апреля в Санкт-Петербурге встречи президентов России и Белоруссии.
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