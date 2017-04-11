G7 объяснила, от чего зависит срок действия санкций против России

Страны G7 подтвердили свою позицию, что срок действия санкций в отношении РФ связан с выполнением минских соглашений.

"Мы напоминаем, что срок действия санкций напрямую зависит от полного выполнения минских договоренностей Россией, а также уважением суверенитета Украины", — говорится в совместном заявлении глав МИД "Большой семерки" в итальянской Лукке.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются обстрелы.

Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва заявляла, что непричастна к событиям в Донбассе и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.