Всемирный банк отчитал Киев за медлительность и неэффективность

Украина нерационально расходует средства, предоставляемые ей Всемирным банком . Об этом в интервью журналу «Зеркало недели» заявила директор Всемирного банка по делам Украины, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен

По ее словам, портфель предоставляемых Киеву инвестиций большой, они фокусируются в таких сферах как здравоохранение, социальная помощь, жилищные субсидии, энергетика, дороги и водоотвод. Однако далеко не все проекты движутся так быстро, как хотелось бы. «Ответственные за реализацию проектов министерства на Украине, к сожалению, работают очень медленно и неэффективно. Подписание договоров на выполнение тех или иных работ существенно затягивается, а значит, тормозится и реализация проектов в целом», — констатировала Кахконен.

Украинских чиновников она призвала ускорять и улучшать реализацию проектов. «На самом деле это стыд, если предоставленные нами средства не будут освоены, не улучшат жизнь простых людей», — сказала Кахконен.

29 марта Всемирный банк перенес рассмотрение вопроса выделения Украине 150 миллионов долларов в рамках программы финансовой помощи, передавал РИА Новости. Ранее организация намеревалась выделить эти деньги по ускоренной процедуре.

По подсчетам Национального банка, Украина должна до конца 2019 года выплатить по внешним обязательствам 12,8 миллиарда долларов.