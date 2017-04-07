Лукашенко назвал новую цену за российский газ

«Равные условия должны быть… Я сказал Путину, если вы не готовы на таких условиях работать, вы скажите… Нет, мы не хотим, чтобы в Белоруссии было хуже, но хотели бы, чтобы контракт, который в этом году заканчивается, закончили как он есть, вот 130 долларов (за тысячу кубометров — прим. Рамблер/новости) есть, чтобы до конца 130 долларов было. Давайте договоримся о компенсации этой цены, которую мы хотим и они (РФ — прим. Рамблер/новости) хотят», — заявил Лукашенко.

Свое заявление Лукашенко сделал на совещании о проблемах и перспективах развития белорусской науки. 3 апреля президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели встречу в Санкт-Петербурге. По итогам переговоров российский глава заявил, что «на сегодняшний день спорных вопросов не осталось». Согласно договоренностям, Минск вернет «Газпрому» долг в 700 миллионов долларов, за что получит скидку на нефть с 2018 года. 6 апреля Лукашенко заявил, что Белоруссия будет реэкспортировать российскую нефть. Новое соглашение по нефти будет действовать до 2024 года. До 2019 года Россия поставит 24 миллионов тонн нефти, из которых 6 миллионов будут «перетаможиваться». Пошлины от этого процесса будут поступать в бюджет Белоруссии.