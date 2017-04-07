Сбербанк официально покидает Украину

Сбербанк официально заявил об уходе с украинского рынка. Об этом сообщили в пресс-службе российского банка.

Представители банка отметили, что уход украинской «дочки» произошел из-за негативных тенденций в экономике Украины, агрессивных и настойчивых действий членов «Национального корпуса», а также из-за введенных санкций со стороны Совета нацбезопасности страны в отношении банков РФ.

Таким образом, сообщает «Утро.Ру», Сбербанк решил продать АО «Сбербанк» (Украина) консорциуму иностранных инвесторов. В российском банке также выразили надежду на то, что «процесс перехода актива Сбербанка в Украине консорциуму новых собственников пройдет в соответствии с действующим законодательством Украины и в рамках международного права».

В пресс-службе Сбербанка подчеркнули, что после ухода Сбербанка из Украины любые агрессивные действия в отношении него будут расценены как умышленное нанесение вреда интересам украинских клиентов и самой Украине.