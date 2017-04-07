Нацбанк Украины просит силовиков защитить российские банки

Национальный банк Украины попросил силовые структуры страны встать на защиту работоспособности банков с российским капиталом.

«Обращаем внимание правоохранительных органов на многочисленные противоправные действия в стране военно-политической группировки «Национальный корпус» (запрещена в России), которая систематически дестабилизирует работу банков с государственным российским капиталом», — сообщил регулятор на своем сайте в пятницу.

По сведениям НБУ, с 10 апреля будут продолжаться акции этой организации, в том числе «физическая блокировка работы банковских учреждений с российским капиталом, а сейчас идут призывы к гражданам забирать из них вклады».

«Национальный банк Украины призывает правоохранительные органы обеспечить бесперебойную работу отделений банков», — говорится в заявлении.