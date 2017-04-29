Fitch подтвердило суверенный рейтинг Украины на уровне «B-»

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валютах на уровне «B-» со стабильным прогнозом. «Рейтинги Украины отражают высокую долговую нагрузку государственного сектора и структурные недостатки в банковском секторе, геополитические и политические риски»,— говорится на сайте агентства.

Краткосрочный РДЭ в иностранной и национальной валютах подтвержден на уровне «B», а рейтинг странового потолка — на уровне «B-».

В Fitch прогнозируют смягчение роста дефицита торгового баланса и замедление роста ВВП Украины в 2017 году. Прогноз на 2018 год включает рост ВВП до 3%.

Экономика Украины начала восстанавливаться в прошлом году. Положительный результат обеспечили стабилизация курса гривны, замедление инфляции и рост внутреннего спроса. Однако причин для ее устойчивого восстановления становится все меньше на фоне транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий и усложнения требований международных кредиторов.