Цены на нефть отреагировали на удар по Сирии

Стоимость нефти марки Brent в ходе торгов 7 апреля выросла на 1,29 процента - до 55,61 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской бирже ICE

Как отмечает CNBC , цены на нефть начали расти сразу после удара США по сирийской авиабазе. При этом доллар незначительно снизился к иене – до 110,4 иены. Также американская валюта упала по отношению к корзине шести ключевых валют.

Корабли ВМС США 7 апреля нанесли удар ракетами «Томагавк» по авиабазе правительственных сил Сирии. Всего было выпущено более 50 ракет, нацеленных на взлетные полосы, стоянки самолетов и заправочные комплексы. По информации правозащитников, аэродром почти полностью разрушен.

По разным данным, в результате атаки погибли от четырех до шести человек, возможно, среди них есть мирные жители.

Президент США Дональд Трамп заявил, что решение нанести удар отвечало «жизненно важным национальным интересам» Штатов. По его мнению, атака позволит предотвратить распространение химического оружия.

Четвертого апреля Сирийская обсерватория по правам человека заявила, что в населенном пункте Хан-Шейхун на юге сирийской провинции Идлиб произошла химатака. По информации правозащитников, жертвами атаки стали как минимум 58 человек, в том числе 11 детей. Страны Запада возложили ответственность за атаку на власти Сирии, Россия призвала тщательно расследовать инцидент. По мнению Москвы, виновниками химатаки являются террористические группировки.